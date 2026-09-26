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    КНБ и МВД Казахстана задержали 29 человек по подозрению в участии в ОПГ

    В регионе
    • 26 сентября, 2026
    • 10:59
    КНБ и МВД Казахстана задержали 29 человек по подозрению в участии в ОПГ

    В Казахстане сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) совместно с Министерством внутренних дел и прокуратуры провели совместную операцию против участников организованных преступных групп (ОПГ) и задержали 29 человек.

    Как передает Report, об этом говорится в пресс-службе КНБ.

    Операцию проводили единовременно в 10 регионах страны. Целью стало пресечение деятельности ОПГ, криминальных схем в приграничных районах.

    "По подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений задержано и доставлено 29 человек, из них 9 водворены в ИВС. В ходе проведения операции из незаконного оборота изъято 25 единиц оружия, 2 гранаты и 236 единиц боеприпасов. По указанным фактам проводятся досудебные расследования. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - говорится в сообщении пресс-службы.

    Организованная преступная группа (ОПГ) Комитет национальной безопасности Казахстана МВД Казахстана
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