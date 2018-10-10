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    Киев отказался от участия наблюдателей СНГ на президентских выборах

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Киев отказался от участия наблюдателей СНГ в мониторинге президентских выборов на Украине в 2019 году.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

    "Мы получили официальное уведомление от соответствующих структур Украины о том, что Украина отказывается от участии в наблюдении за выборами. Поэтому вряд ли мы (мониторинговая миссия СНГ – ред.) поедем туда", — заявил С.Лебедев журналистам.

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