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Киев и Анкара достигли договоренности о совместных проектах в сфере обороны

Киев и Анкара достигли договоренности о совместных проектах в сфере обороны Киев и Анкара достигли договоренностей на правительственном уровне и на уровне компаний о совместных проектах в оборонной сфере.
В регионе
8 марта 2024 г. 23:43
Киев и Анкара достигли договоренности о совместных проектах в сфере обороны

Киев и Анкара достигли договоренностей на правительственном уровне и на уровне компаний о совместных проектах в оборонной сфере.

Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Х сообщил украинский президент Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Турции.

Он отметил, что провел встречи с представителями ВПК Турции.

"Мы готовы двигаться максимально оперативно в реализации обсуждаемых проектов", - уточнил В.Зеленский, добавив, что в ходе визита также было подписано соглашение, упрощающее украино-турецкую торговлю и устраняющее препятствия для бизнеса.

"На уровне министерств обороны заключен ряд важных документов. Украина и Турция вместе усиливают и друг друга, и весь наш регион", - заключил В.Зеленский.

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