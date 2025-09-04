Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    КазТАГ: Информация о задержании главы МИД Казахстана не соответствует действительности

    В регионе
    • 04 сентября, 2025
    • 14:04
    КазТАГ: Информация о задержании главы МИД Казахстана не соответствует действительности

    Информация о задержании вице-премьера, министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу не соответствует действительности.

    Как передает Report, об этом сообщает казахстанское издание "КазТАГ" со ссылкой на информированный источник.

    "Информация о задержании Нуртлеу не соответствует действительности, это фейк", - отметил источник.

    Ранее ряд СМИ сообщили, что Комитет национальной безопасности (КНБ) якобы задержал Нуртлеу и ряда других лиц.

    Казахстан Мурат Нуртлеу задержание опровержение
