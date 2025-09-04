КазТАГ: Информация о задержании главы МИД Казахстана не соответствует действительности

Информация о задержании вице-премьера, министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу не соответствует действительности.

Как передает Report, об этом сообщает казахстанское издание "КазТАГ" со ссылкой на информированный источник.

"Информация о задержании Нуртлеу не соответствует действительности, это фейк", - отметил источник.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Комитет национальной безопасности (КНБ) якобы задержал Нуртлеу и ряда других лиц.