КазТАГ: Информация о задержании главы МИД Казахстана не соответствует действительности
В регионе
- 04 сентября, 2025
- 14:04
Информация о задержании вице-премьера, министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу не соответствует действительности.
Как передает Report, об этом сообщает казахстанское издание "КазТАГ" со ссылкой на информированный источник.
"Информация о задержании Нуртлеу не соответствует действительности, это фейк", - отметил источник.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Комитет национальной безопасности (КНБ) якобы задержал Нуртлеу и ряда других лиц.
Последние новости
15:14
Бакинское метро обслужило более 15 млн пассажиров в августеФинансы
15:13
Талех Кязымов отмечает эффективность мер Центробанка по денежно-кредитной политикеФинансы
15:13
Пярвиз Шахбазов: Джебраилский энергоузел важен для доставки "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу через АрмениюЭнергетика
15:11
Фариз Исмаилзаде: ICPC даст сильный импульс развитию IT-сектора в АзербайджанеИКТ
15:02
Бишкек и Ереван в начале 2026 года проведут заседание МПКВ регионе
14:55
Вюсал Халилов: Финансовый сектор цифровизован, но требуется дальнейшее развитиеФинансы
14:55
Ермак обсудил с партнерами Украины практическую реализацию гарантий безопасностиДругие страны
14:54
Билл Паучер: Цифровые компании дают 14 трлн долларов мирового ВВПИКТ
14:51