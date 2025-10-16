Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Казахстан ввел мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо

    В регионе
    • 16 октября, 2025
    • 17:19
    В Казахстане ввели мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении правительства.

    Отмечается, что решение об этом было принято в четверг в совещании с участием членов правительства, руководителей госорганов и организаций по вопросу исполнения поручения президента страны об упорядочении хода реализации программы экономических реформ.

    Кроме того, приостанавливается повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей до конца 1 квартала 2026 года.

