Казахстан ввел мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо
В регионе
- 16 октября, 2025
- 17:19
В Казахстане ввели мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении правительства.
Отмечается, что решение об этом было принято в четверг в совещании с участием членов правительства, руководителей госорганов и организаций по вопросу исполнения поручения президента страны об упорядочении хода реализации программы экономических реформ.
Кроме того, приостанавливается повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей до конца 1 квартала 2026 года.
