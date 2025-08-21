Казахстан намерен усилить контроль на границе для борьбы с нелегальным вывозом топлива

Казахстан усилит контроль на государственной границе для пресечения незаконного перетока нефтепродуктов
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу правительства, первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр провел совещание, посвященное ситуации на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ).
На совещании были обсуждены вопросы обеспечения стабильных поставок ГСМ на внутренний рынок и усиление контроля за оборотом нефтепродуктов в приграничных областях.
"По итогам совещания первый заместитель премьер-министра поручил ответственным госорганам разработать детальный план по недопущению незаконного перетока нефтепродуктов и усилить контроль на госгранице, в том числе посредством мониторинга движения грузов и потребления топлива в регионах", - говорится в сообщении.
Скляр подчеркнул, что первостепенной задачей государства является обеспечение внутренних потребностей.
"Ценовые разрывы и логистика не должны создавать условий для возникновения дефицита", - отмечается в сообщении.
По данным министерства энергетики, в настоящее время ситуация на рынке стабильная, имеется необходимый запас топлива.