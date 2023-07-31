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Казахстан решил строить боевые корабли с Турцией

Казахстан решил строить боевые корабли с Турцией Казахстан и Турция заключили соглашение в рамках международной оборонной выставки IDEF-23 в Стамбуле.
В регионе
31 июля 2023 г. 21:31
Казахстан решил строить боевые корабли с Турцией

Казахстан и Турция заключили соглашение в рамках международной оборонной выставки IDEF-23 в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на издание Defence Turk, казахстанское предприятие "Зенит" подписало договор о сотрудничестве с Управлением военных заводов и верфей (ASFAT), находящимся под юрисдикцией Министерства национальной обороны Турции.

Детали решения не раскрываются, однако известно, что документ включает в себя проектирование и строительство морских транспортных средств, коммерческих судов и основных боевых кораблей для флота Казахстана. Таким образом проект обеспечит значительный экспортный вклад в экономику Анкары.

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