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    Казахстан ратифицировал изменения о недропользовании на севере Каспия

    Президент Казахстана подписал соответствующий закон

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Казахстан ратифицировал изменения в протокол к соглашению между Казахстаном и Россией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, соответствующий закон подписал сегодня президент республики Нурсултан Назарбаев.

    Документ направлен на совершенствование правовой основы деятельности двух сторон в разработке недр северной части Каспийского моря. 

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