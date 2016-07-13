Казахстан ратифицировал изменения о недропользовании на севере Каспия

https://report.az/storage/news/d046d9f075874a9585cab20220e896da/9e517ae5-6349-4d03-ab12-b1651318fe73_292.jpg
Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Казахстан ратифицировал изменения в протокол к соглашению между Казахстаном и Россией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, соответствующий закон подписал сегодня президент республики Нурсултан Назарбаев.
Документ направлен на совершенствование правовой основы деятельности двух сторон в разработке недр северной части Каспийского моря.
News DepartmentАвтор новости