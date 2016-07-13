Казахстан ратифицировал изменения о недропользовании на севере Каспия

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Казахстан ратифицировал изменения в протокол к соглашению между Казахстаном и Россией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, соответствующий закон подписал сегодня президент республики Нурсултан Назарбаев.

Документ направлен на совершенствование правовой основы деятельности двух сторон в разработке недр северной части Каспийского моря.