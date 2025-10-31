Казахстан направит $1 млрд на поддержку добычи и переработки редкоземов
- 31 октября, 2025
- 16:09
В Казахстане запускают программу на $1 млрд для поддержки добычи и переработки редкоземов.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Миннацэкономики.
Программа "Банка развития Казахстана" рассчитана до 2030 года. В ведомстве среди ключевых преимуществ программы выделили минимальную сумму финансирования - до $9,4 млн в любой валюте на срок до 20 лет, а также отмену комиссии и наличие льготного периода.
Финансирование будет предоставляться проектам в металлургической отрасли.
