    Казахстан направит $1 млрд на поддержку добычи и переработки редкоземов

    В регионе
    • 31 октября, 2025
    • 16:09
    Казахстан направит $1 млрд на поддержку добычи и переработки редкоземов

    В Казахстане запускают программу на $1 млрд для поддержки добычи и переработки редкоземов.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Миннацэкономики.

    Программа "Банка развития Казахстана" рассчитана до 2030 года. В ведомстве среди ключевых преимуществ программы выделили минимальную сумму финансирования - до $9,4 млн в любой валюте на срок до 20 лет, а также отмену комиссии и наличие льготного периода.

    Финансирование будет предоставляться проектам в металлургической отрасли.

