Казахстан направит $1 млрд на поддержку добычи и переработки редкоземов

В Казахстане запускают программу на $1 млрд для поддержки добычи и переработки редкоземов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Миннацэкономики.

Программа "Банка развития Казахстана" рассчитана до 2030 года. В ведомстве среди ключевых преимуществ программы выделили минимальную сумму финансирования - до $9,4 млн в любой валюте на срок до 20 лет, а также отмену комиссии и наличие льготного периода.

Финансирование будет предоставляться проектам в металлургической отрасли.