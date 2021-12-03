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Казахстан к 2030 году реализует 180 проектов по возобновляемой энергетике

Казахстан к 2030 году реализует 180 проектов по возобновляемой энергетике Власти Казахстана намерены к 2030 году ввести в эксплуатацию 180 объектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью 9 ГВт.
В регионе
3 декабря 2021 г. 16:10
Казахстан к 2030 году реализует 180 проектов по возобновляемой энергетике

Власти Казахстана намерены к 2030 году ввести в эксплуатацию 180 объектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью 9 ГВт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба премьер-министра республики Аскара Мамина, который провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата.

Согласно данным правительства, в минувшем году в эксплуатацию были введены 25 проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью почти 600 МВт, объем инвестиций в них превысил 510 млн долларов США. По итогам текущего года будет реализовано 22 проекта совокупной мощностью 450 МВт с привлечением 445 млн долларов. Кроме того, в течение следующих четырех лет планируется запуск свыше 60 новых проектов мощностью 2 400 МВт и объемом инвестиций более 2,5 млрд долларов.

Он также напомнил, что в Глазго Казахстан объявил о своей цели увеличить к 2030 году объем энергии из возобновляемых источников в пять раз (с 3% до 15%), повысить потенциал поглощения углерода за счет высадки свыше 2 млрд деревьев, а также обеспечить достижение углеродной нейтральности к 2060 году.

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