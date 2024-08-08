Казахстан и Узбекистан подготовили программу стратегического партнерства до 2034 года

Узбекистан и Казахстан примут программу стратегического партнерства до 2034 года, в рамках которой предусматривается увеличение взаимной торговли до 10 млрд долларов.

Узбекистан и Казахстан примут программу стратегического партнерства до 2034 года, в рамках которой предусматривается увеличение взаимной торговли до 10 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Сообщается, что отдельное внимание будет уделено дальнейшему наращиванию объемов товарооборота, прежде всего за счет взаимного формирования рынков и замещения импорта из третьих стран. Правительствам двух стран поручили до конца месяца принять отдельную программу по доведению товарооборота до 10 млрд долларов.

В целях развития промышленной кооперации в рамках госвизита президента Узбекистана в Астану подготовлен портфель новых соглашений и контрактов на 7 млрд долларов. Среди них проекты в сферах энергетики, транспорта и логистики, металлургии, текстильной, аграрной и строительной сферах, а также между регионами.

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев договорились ускорить строительство международного центра промышленной кооперации в Сырдарьинской области Узбекистана, также будет проработан вопрос создания совместного инвестиционного фонда.

Осенью в Самарканде состоится первое заседание совета руководителей регионов двух стран.