Казахстан и Эстония подписали 11 коммерческих соглашений на сумму свыше $500 млн

    В регионе
    • 18 ноября, 2025
    • 13:32
    На полях казахстано-эстонского бизнес-форума в Астане между компаниями двух стран были подписаны 11 коммерческих соглашений на общую сумму свыше $517 млн.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

    Президенты Казахстана и Эстонии Касым-Жомарт Токаев и Алар Карис приняли участие в работе форума.

    Токаев в своем выступлении подчеркнул, что проведение форума, в котором принимают участие представители деловых кругов Казахстана и Эстонии, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия в сферах торговли и инвестиций. Он обозначил перспективные направления взаимовыгодного партнерства в сферах транспорта и логистики, цифровизации, сельского хозяйства, промышленности, финансов и образования.

    Президент Казахстана также подтвердил готовность оказать всестороннее содействие расширению присутствия эстонского бизнеса в стране.

