Казахстан и ЕС обсудили упрощение визового режима и расширение сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского Совета Антониу Кошта во время встречи в Акорде обсудили подготовку к заключению соглашений об упрощении визового режима.

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

В ходе встречи Токаев и Кошта обсудили также развитие двустороннего сотрудничества в сферах транспорта и логистики, цифровизации, энергетики, критических минералов, сельского хозяйства и других стратегически важных направлений.

Токаев подчеркнул значимость визита Кошты, приуроченного к 10-летию соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС.

Президент Казахстана высоко оценил активное присутствие более 4 тыс. европейских компаний в стране, работающих в ключевых отраслях, и подтвердил готовность поддерживать стабильный и прозрачный инвестиционный климат для европейского бизнеса.

Кошта отметил готовность ЕС к дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества с Казахстаном, подчеркнув стратегическую роль страны в обеспечении безопасности региона и развитии Транскаспийского транспортного коридора, соединяющего Европу через Кавказ и Черное море.

Особое внимание стороны уделили образовательному и гуманитарному сотрудничеству. Отмечалось, что благодаря программам ЕС более 5 тыс. казахстанских студентов и преподавателей получили возможность обучаться и проходить стажировки в странах Европы.