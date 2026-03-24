Казахстан до 2030г направит порядка $15,5 млрд инвестиций на развитие угольной генерации

Правительство Казахстана утвердило Национальный проект по развитию угольной генерации в стране, определяющий стратегию энергетической безопасности до 2030 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

Проект направлен на ликвидацию дефицита базовых мощностей, потребность в которых кратно возрастает на фоне индустриализации и развития цифровой экономики. "Рост ИТ-сектора, создание центров обработки данных и внедрение искусственного интеллекта требуют стабильной базовой нагрузки, которую не способны обеспечить только возобновляемые источники энергии", - отмечается в документе.

Общий объем инвестиций на реализацию мер, указанных в проекте, составит не менее 7,5 трлн тенге (порядка $15,5 млрд).

Нацпроектом предусмотрен ввод и обновление 7,8 ГВт мощностей, запланировано строительство восьми новых энергоисточников. Параллельно начнется глубокая модернизация 11 действующих станций. Это позволит до 2030 года снизить уровень физического износа основного оборудования в отрасли на 12,6%.

К 2030 году дополнительный спрос на энергетический уголь составит около 20 млн тонн в год.

"В результате реализация Нацпроекта позволит Казахстану укрепить энергетический суверенитет и создать мультипликативный эффект для отечественного машиностроения, стимулируя производство котлоагрегатов, трансформаторов и систем автоматизации на территории страны. Таким образом, угольная генерация будет трансформирована в высокотехнологичный и экологически ответственный сектор, обеспечивающий базу для долгосрочного экономического роста", - подчеркивается в информации.