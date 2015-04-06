​На юге Каспия проходят учения десантных катеров ВМФ России

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Отряд десантных катеров Каспийской флотилии начал учения в полигонах Каспийского моря, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В ходе учений моряки выполнили различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия.

На этот раз учения проводились без привлечения личного состава и техники морпехов, но следующим этапом боевой учебы будут совместные с пехотинцами учения по посадке на катера и высадке морского десанта на побережье.