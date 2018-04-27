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    Карен Карапетян отказался от переговоров с лидером армянской оппозиции

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с лидером оппозиции Николом Пашиняном в присутствии журналистов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Карапетяна Арам Араратян.

    Накануне Пашинян призвал Карапетяна провести в пятницу переговоры. Оппозиционер настаивает, что встреча должна быть открытой для прессы.

    "Карен Карапетян остается при своем мнении: в присутствии журналистов переговоры будут безрезультатны", - говорится в заявлении Араратяна.

    Ранее сообщалось, что лидер протестного движения Армении Пашинян прибыл в отель Marriott на площади Республики, где ожидается его встреча с исполняющим обязанности премьер-министра страны Кареном Карапетяном. 

    Незадолго до его прибытия в отель зашел посол ЕС в Армении Петр Свитальский. 

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин по телефону обсудил с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном урегулирование кризисной ситуации в республике.

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