Кандидат в премьеры Грузии пообещал внести вклад для мира на Южном Кавказе

Грузия продолжит прилагать усилия для содействия миру, сотрудничеству и стабильности на Южном Кавказе, а также сохранит высокую динамики двусторонних стратегических отношений с Турцией, Азербайджаном и Арменией.

Грузия продолжит прилагать усилия для содействия миру, сотрудничеству и стабильности на Южном Кавказе, а также сохранит высокую динамики двусторонних стратегических отношений с Турцией, Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в правительственной программе "Для строительства европейского государства", представленной кандидатом в премьер-министры Ираклием Кобахидзе.

"Будут продолжены усилия по содействию миру, сотрудничеству и стабильности на Южном Кавказе. В этих целях необходимо укрепление успешного сотрудничества с соседними государствами-партнерами, развитие двусторонних отношений во всех сферах", - говорится в программе.