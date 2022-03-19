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Как армяне фальсифицировали исторические памятники на Южном Кавказе

Как армяне фальсифицировали исторические памятники на Южном Кавказе Youtube-канал VMedia публикует новое видео, в котором рассказывается об алгоритмах, на протяжении веков применяемых армянами для фальсификации исторических памятников на Южном Кавказе.
В регионе
19 марта 2022 г. 21:48
Как армяне фальсифицировали исторические памятники на Южном Кавказе

Youtube-канал VMedia публикует новое видео, в котором рассказывается об алгоритмах, на протяжении веков применяемых армянами для фальсификации исторических памятников на Южном Кавказе.

Используя в качестве доказательств свидетельства различных ученых, общественных и религиозных деятелей, в фильме приводятся примеры технологий, применяемых армянскими псевдоучеными для подделки и придания искусственной старины архитектурным и культурным памятникам. Так, если сто лет назад для таких целей армяне активно применяли навоз и сырость, то сейчас в ход идут яблочный уксус и различные химикаты.

В ходе фильма демонстрируются уникальные снимки того, как различные здания и памятники выглядели до и после обработки армянскими «умельцами». Например, рассказывается, как административное здание 18-го века последовательно превращалось в древнюю армянскую церковь. Так, сначала было сфабриковано соответствующее внутреннее убранство, затем расчищена площадь якобы под старинное кладбище, куда свезли со всех сторон надгробные плиты, приделана колокольня – и получилась старинная армянская церковь… Примерно таким же образом в Агдамском районе был сфальсифицирован целый так называемый «древний» город – Тигранакерт.

Отдельно авторы напоминают о стертой надписи на памятнике «Марага-150» - как раз в год начала Карабахского конфликта!

Report представляет видео.

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Версия на азербайджанском языке "VMedia": Cənubi Qafqazda tarixi abidələri ermənilər necə saxtalaşdırıblar?

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