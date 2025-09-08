Каха Каладзе: Правоохранительные органы жестко ответят на провокации в день выборов
В регионе
- 08 сентября, 2025
- 13:36
Оппозиция Грузии своими заявлениями о "множестве сюрпризов" на местных выборах пытается нарушить стабильность в стране.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на заявление члена Национального движения Сопо Джапаридзе.
"На все незаконные действия последует жесткая реакция со стороны соответствующих органов", - сказал Каладзе.
Мэр Тбилиси добавил, что правительство уверено в своей победе на предстоящих 4 октября выборах. "Они достаточно важны, и я уверен, что с поддержкой грузинского народа мы одержим победу во всех муниципалитетах", - добавил он.
