Кабмин России урезал квоту на иностранных работников в 2020 году

Правительство России утвердило квоту почти в 105 тыс. приглашений на въезд и разрешений на работу для иностранцев, прибывающих в Россию на основании визы, сократив ее по сравнению с предыдущим годом более чем на четверть. Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, это следует из документа на сайте правительства РФ.

Квота на 2019 год была определена в 144 583 человека, по сравнению с 2018 годом ее снизили примерно на 20%. Число разрешений на 2020 год сокращено еще более чем на 27%.

Уточняется, что 96,5% потребности на 2020 год составляют квалифицированные иностранные работники.

На проживание и работу в России иностранцам требуется разрешение властей. В 2003 году были введены квоты на эти разрешения для граждан визовых стран, а в 2007 году — и безвизовых. При этом мигранты из безвизовых стран составляют около 80% иностранных работников в России.