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    Кабинет министров: Президент Узбекистана находится в критическом состоянии

    В минувшие сутки в его состоянии произошло резкое ухудшение

    Баку. 2 Сентября. REPORT.AZ/Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии после перенесенного инсульта.

    Как передает Report,сообщение с такой информацией было размещено на сайте Кабинета министров страны.

    "Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего Президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое", - говорится в сообщении.

    28 августа правительство республики сообщило о госпитализации главы государства. 29 августа его дочь Лола Каримова-Тилляева на своей странице в социальной сети Instagram написала, что ее отец перенес инсульт и помещен в отделение реанимации. 

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