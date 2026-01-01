К Казахстану перешло председательство в ЕАЭС

С 1 января 2026 года Казахстан председательствует в Евразийском экономическом союзе. Это право перешло к республике от Беларуси.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

В ближайшие пять лет перед Казахстаном стоит задача удвоить ВВП, снижая зависимость от нефти и развивая перерабатывающую промышленность, технологии и сельское хозяйство.

Национальный инфраструктурный план на $80 млрд до 2029 года включает энергетику, транспорт и цифровизацию. Всего в него включены 204 проекта.

Один из центральных элементов Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана на 2025-2040 годы - план по увеличению перерабатывающих мощностей более чем вдвое: с 18 до 39 миллионов тонн в год.

Этого планируют достичь за счет расширения действующих НПЗ и строительства нового нефтехимического комплекса.

Планируется развитие электросетей, а также развитие автомобильных и железнодорожных сетей для транзитной торговли и эффективного использования своего стратегического положения между Европой и Китаем.