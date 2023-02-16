Jerusalem Post: Иран обвиняет Израиль в непрекращающихся протестах в стране

Иранский режим продолжает обвинять в подстрекательстве к протестам жителей Тебриза зарубежные страны, в частности, конечно же, Израиль, которого обвиняют в разжигании протестов. Это обвинение неоднократно транслируется через официальный Telegram-канал Стр

Иранский режим обвиняет внешние силы, в первую очередь, конечно же, Израиль, в поддержке протестов против властей этнических азербайджанцев. Это обвинение неоднократно транслируется через официальный Telegram-канал Стражей исламской революции.

Как передает Report, об этом говорится в статье в Jerusalem Post.

В статье говорится, что центром нынешней напряженности в Иране является город Тебриз - административный центр провинции Восточный Азербайджан, в которой проживает по разным подсчетам от 25 миллионов этнических азербайджанцев, желающих вырваться из-под иранского владычества и создать отдельное государство - Южный Азербайджан.

"Недавно в городе прошла очередная волна протестов против иранского режима. За последние месяцы режим подавил демонстрации и произвел массовые аресты. Иранские силы безопасности даже прибегли к жестким мерам, в ходе которых были убиты десятки жителей. Следует отметить, что этот город имеет большое значение для кровавого иранского режима, и власти опасаются, что если город и его окрестности провозгласят независимость, это станет катализатором падения режима",- отмечает автор статьи.

Как доказательство, приводится тот факт, что в последнее время демонстранты начали вывешивать многочисленные плакаты с изображением флага независимого Южного Азербайджана. Листовки также были расклеены на стенах административных и общественных зданий, контролируемых силовиками.

Далее в статье рассказывается о перепалке в твиттере послов Израиля и Ирана в Азербайджане. Дипломаты обменялись критическими замечаниями в социальных сетях, что вызвало волну широких обсуждений.

В прошлом году посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик опубликовал в своем Twitter-аккаунте сообщение, которое особенно расстроило иранцев. Он написал о прочитанной им книге, в которой рассказывается об исторических связях Азербайджана и его культуры с городом Тебриз, намекая на то, что этот город принадлежит азербайджанскому народу, а не Ирану. В ответ посол Ирана Сеид Аббас Мусави назвал его "напыщенным, злобным сионистом, который будет похоронен народом Тебриза".

Автор статьи далее приводит слова председателя азербайджано-грузинской еврейской общины, раввина Замира Исаева: "Тебриз — историческое место для граждан Азербайджана. Тегеран обвиняет евреев и Израиль в подстрекательстве к протестам и восстанию, но азербайджанцы не верят в эту пропаганду".