Известный турецкий религиозный деятель назначен ректором университета

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Известный турецкий религиозный деятель Нихат Хатипоглу назначен ректором Газиантепского университета исламских наук и технологий.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение.
Согласно распоряжению, назначены ректора еще 5 университетов.
Отметим, что Нихат Хатипоглу родился 11 мая 1955 года в Диярбакыре. В 1981 году окончил факультет теологии университета Анкары.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости