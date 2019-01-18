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    Известный турецкий религиозный деятель назначен ректором университета

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Известный турецкий религиозный деятель Нихат Хатипоглу назначен ректором Газиантепского университета исламских наук и технологий.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал распоряжение.

    Согласно распоряжению, назначены ректора еще 5 университетов.

    Отметим, что Нихат Хатипоглу родился 11 мая 1955 года в Диярбакыре. В 1981 году окончил факультет теологии университета Анкары.

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