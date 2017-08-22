Известный турецкий политик подал в отставку из MHP

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Один из известных представителей турецкой политики - Корай Айдын подал в отставку из Партии националистического движения (MHP).

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом он официально заявил 22 августа.

По словам К.Айдына, он будет представлен в партии, которую создаст ранее подавший в отставку из MHP Мерал Акшенер.

Отметим, что Корай Айдын был избран депутатом в Великое национальное собрание Турции в 19, 21, 24 и 25-ом созывах.

С 9 июня по 1 ноября 2015 года он был заместителем председателя Великого национального собрания Турции.