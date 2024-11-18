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Израиль впервые с начала операции в Ливане ввел туда тяжелую артиллерию

Израиль впервые с начала операции в Ливане ввел туда тяжелую артиллерию Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые с начала наземной операции в Ливане перебросила на его территорию тяжелую артиллерию.
В регионе
18 ноября 2024 г. 11:47
Израиль впервые с начала операции в Ливане ввел туда тяжелую артиллерию

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые с начала наземной операции в Ливане перебросила на его территорию тяжелую артиллерию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По данным издания, в ночь на воскресенье через границу были переброшены артиллерийские части 36-й дивизии.

Как пишет газета, они будут осуществлять огневую поддержку наземных сил ЦАХАЛ, которые в настоящее время штурмуют вторую линию обороны шиитского движения "Хезболлах" в приграничных районах.

Как указывает газета, речь идет о подразделениях 411-го батальона Армии обороны Израиля.

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