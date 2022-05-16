Из-за боевых действий в Украине погибли 229 детей, 421 ребенок ранен

С начала боевых действий в Украине погибли 229 детей, 421 ребенок ранен.

С начала боевых действий в Украине погибли 229 детей, 421 ребенок ранен.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

"По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 421 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 140, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", - говорится в сообщении.