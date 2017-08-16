Из Турции на север Сирии вернулось до 50 тыс. беженцев

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Число сирийцев, вернувшихся из Турции в очищенный от террористов ИГИЛ в рамах операции "Щит Евфрата" город Джераблус на севере Сирии, достигло 48 150.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в основном это сирийцы, нашедшие приют в Турции после начала гражданской войны в Сирии.

Для возвращения на родину сирийцы обращаются в администрацию губернатора турецкой провинции Газиантеп за соответствующим разрешением. После прохождения необходимых процедур ежедневно около 200 сирийцев, в том числе дети, женщины и старики, возвращаются в Джераблус.

Напомним, турецкая армия начала 24 августа 2016 года широкомасштабную военную операцию "Щит Евфрата" в рамках усилий коалиции по освобождению севера Сирии от боевиков террористической группировки "Исламское государство".