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    ​Из "Банка Грузии" исчезла крупная сумма денег

    В банке отметили, что происшедшее не скажется на работе структуры и оказываемых клиентам услугах

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Из "Банка Грузии" ("Bank of Georgia") пропала крупная сумма. 

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила руководитель пресс-службы "Банка Грузии" Софья Балавадзе. 

    По ее словам, речь идет о пропаже по меньшей мере 100 тысяч долларов: "Деньги пропали из филиала на Площади Свободы, и произошло это, когда там проходил концерт, организованный телекомпанией "Рустави 2".

    Руководитель пресс-службы "Банка Грузии" Софья Балавадзе воздерживается от разговора о деталях происшествия, поскольку ведется следствие: "Инцидент действительно произошел, но деталей сообщить не могу. Могу сказать, что это не был вооруженный грабеж. Однако, инцидент связан с деньгами". 

    По ее словам, происшедшее не скажется на работе банка и оказываемых клиентам услугах. 

    Отметим, что "Банк Грузии" является одним из крупных торговых банков Грузии.

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