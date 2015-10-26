​Из "Банка Грузии" исчезла крупная сумма денег

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Из "Банка Грузии" ("Bank of Georgia") пропала крупная сумма.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила руководитель пресс-службы "Банка Грузии" Софья Балавадзе.

По ее словам, речь идет о пропаже по меньшей мере 100 тысяч долларов: "Деньги пропали из филиала на Площади Свободы, и произошло это, когда там проходил концерт, организованный телекомпанией "Рустави 2".

Руководитель пресс-службы "Банка Грузии" Софья Балавадзе воздерживается от разговора о деталях происшествия, поскольку ведется следствие: "Инцидент действительно произошел, но деталей сообщить не могу. Могу сказать, что это не был вооруженный грабеж. Однако, инцидент связан с деньгами".

По ее словам, происшедшее не скажется на работе банка и оказываемых клиентам услугах.

Отметим, что "Банк Грузии" является одним из крупных торговых банков Грузии.