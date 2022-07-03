О нас

ISW: Войска РФ могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области

ISW: Войска РФ могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области Отвод украинских войск к Северску Донецкой области позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения российскими оккупационными войсками.
В регионе
3 июля 2022 г. 06:44
ISW: Войска РФ могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области

Отвод украинских войск к Северску Донецкой области позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения российскими оккупационными войсками.

Как передает Report со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW), отмечается, что вчера российским войскам удалось зайти в Лисичанск и продвинуться в черте города, однако украинские военные официально не объявляли о выводе войск из Лисичанска, но и не сообщали об оборонительных боях вокруг города.

Также, по мнению американских аналитиков, российские силы могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области уже в ближайшие дни.

"Скорее всего, затем нанесут удар по украинским позициям в Северске, а затем повернут к Славянску и Бахмуту. Отвод украинских войск к Северску позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения, но украинские силы могут продолжить отход с боями на рубеж возле трассы E40 из Славянска в Бахмут", - говорится в отчете.

Также аналитики прокомментировали сообщение Министерства обороны России о том, что 2 июля начальник Генштаба России Валерий Герасимов проинспектировал группировку российских войск в Украине.

"Российское руководство чувствительно к слухам о чистке высокопоставленных российских офицеров", - отмечают аналитики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Müharibə Araşdırmaları İnstitutu: "Rusiya yaxın vaxtda Luqanskın qalan ərazisinə nəzarəti tam ələ ala bilər"

Самое важное

В связи с гибелью военнослужащего армии Азербайджана заведено уголовное дело
В связи с гибелью военнослужащего армии Азербайджана заведено уголовное дело
2 июля 2022 г. 17:10
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28
В Гёйгёле произошло тяжелое ДТП, погибли шесть человек
В Гёйгёле произошло тяжелое ДТП, погибли шесть человек
2 июля 2022 г. 10:43
В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян
В Азербайджане разработан клинический протокол по диагностике и лечению вируса оспы обезьян
1 июля 2022 г. 16:57
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28
Начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
ФотоНачала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
1 июля 2022 г. 02:57
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
30 июня 2022 г. 14:59
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
30 июня 2022 г. 14:28
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
30 июня 2022 г. 12:46
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
30 июня 2022 г. 10:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi