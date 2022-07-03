ISW: Войска РФ могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области

Отвод украинских войск к Северску Донецкой области позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения российскими оккупационными войсками.

Отвод украинских войск к Северску Донецкой области позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения российскими оккупационными войсками.

Как передает Report со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW), отмечается, что вчера российским войскам удалось зайти в Лисичанск и продвинуться в черте города, однако украинские военные официально не объявляли о выводе войск из Лисичанска, но и не сообщали об оборонительных боях вокруг города.

Также, по мнению американских аналитиков, российские силы могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области уже в ближайшие дни.

"Скорее всего, затем нанесут удар по украинским позициям в Северске, а затем повернут к Славянску и Бахмуту. Отвод украинских войск к Северску позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения, но украинские силы могут продолжить отход с боями на рубеж возле трассы E40 из Славянска в Бахмут", - говорится в отчете.

Также аналитики прокомментировали сообщение Министерства обороны России о том, что 2 июля начальник Генштаба России Валерий Герасимов проинспектировал группировку российских войск в Украине.

"Российское руководство чувствительно к слухам о чистке высокопоставленных российских офицеров", - отмечают аналитики.