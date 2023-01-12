ISW: Назначение Герасимова указывает на готовность РФ вести затяжную войну

Назначение в России командующим объединенной группировкой войск Валерия Герасимова указывает на готовность президента РФ Владимира Путина вести затяжную войну в Украине.

Назначение в России командующим объединенной группировкой войск Валерия Герасимова указывает на готовность президента РФ Владимира Путина вести затяжную войну в Украине.

Как передает Report, согласно Институту изучения войны (ISW), также публичным объявлением о такой реструктуризации Кремль пытается "реанимировать" образ российского командования и минобороны, которые подвергаются критике из-за неудач на фронте.

"Назначение Герасимова и общая реструктуризация командования, вероятно, отчасти призваны продемонстрировать как на международном уровне, так и внутри России приверженность Кремля традиционным властным структурам минобороны и готовность Путина вести затяжную войну против Украины", – считают в ISW.

Там отметили, что назначение Герасимова командующим, вероятно, способствует двум усилиям Кремля: попытке улучшить российское командование и управление для решающих военных действий в 2023 году, а также политическому шагу по усилению минобороны РФ против вызовов со стороны российских блогеров и силовиков, которые раскритиковали ведение Кремлем войны.