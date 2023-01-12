О нас

ISW: Назначение Герасимова указывает на готовность РФ вести затяжную войну

ISW: Назначение Герасимова указывает на готовность РФ вести затяжную войну Назначение в России командующим объединенной группировкой войск Валерия Герасимова указывает на готовность президента РФ Владимира Путина вести затяжную войну в Украине.
В регионе
12 января 2023 г. 10:05
ISW: Назначение Герасимова указывает на готовность РФ вести затяжную войну

Назначение в России командующим объединенной группировкой войск Валерия Герасимова указывает на готовность президента РФ Владимира Путина вести затяжную войну в Украине.

Как передает Report, согласно Институту изучения войны (ISW), также публичным объявлением о такой реструктуризации Кремль пытается "реанимировать" образ российского командования и минобороны, которые подвергаются критике из-за неудач на фронте.

"Назначение Герасимова и общая реструктуризация командования, вероятно, отчасти призваны продемонстрировать как на международном уровне, так и внутри России приверженность Кремля традиционным властным структурам минобороны и готовность Путина вести затяжную войну против Украины", – считают в ISW.

Там отметили, что назначение Герасимова командующим, вероятно, способствует двум усилиям Кремля: попытке улучшить российское командование и управление для решающих военных действий в 2023 году, а также политическому шагу по усилению минобороны РФ против вызовов со стороны российских блогеров и силовиков, которые раскритиковали ведение Кремлем войны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ISW announces purpose of Gerasimov’s appointment as theater commander in Ukraine 
Версия на азербайджанском языке ABŞ institutu Putinin Baş Qərargah rəisini Ukraynaya göndərməsinin məqsədini açıqlayıb

Самое важное

Президент высоко оценил вклад Италии в расширение связей Азербайджана с НАТО и ЕС
Президент высоко оценил вклад Италии в расширение связей Азербайджана с НАТО и ЕС
12 января 2023 г. 00:58
Азербайджан назначил посла в Израиль
Азербайджан назначил посла в Израиль
11 января 2023 г. 15:46
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
11 января 2023 г. 02:46
Вопрос делимитации должен интересовать больше Армению, чем Азербайджан
Вопрос делимитации должен интересовать больше Армению, чем Азербайджан
11 января 2023 г. 02:12
В этом году бывшие переселенцы будут возвращены в город Лачин, села Забух и Сус
В этом году бывшие переселенцы будут возвращены в город Лачин, села Забух и Сус
11 января 2023 г. 01:36
Президент: Называть события, происходящие на дороге Лачин-Ханкенди, блокадой – бессовестно
Президент: Называть события, происходящие на дороге Лачин-Ханкенди, блокадой – бессовестно
11 января 2023 г. 00:46
Президент: Основная причина антиазербайджанской позиции Франции в том, что мы полностью сорвали их планы
Президент: Основная причина антиазербайджанской позиции Франции в том, что мы полностью сорвали их планы
11 января 2023 г. 00:43
Президент Ильхам Алиев: Мы решили вопрос с Арменией, но угрозы не устранены
Президент Ильхам Алиев: Мы решили вопрос с Арменией, но угрозы не устранены
11 января 2023 г. 00:16
Президент: Азербайджан уже создал и создаст такую военную мощь, что не считаться с этим равносильно самоубийству
Президент: Азербайджан уже создал и создаст такую военную мощь, что не считаться с этим равносильно самоубийству
10 января 2023 г. 23:53
Президент Азербайджана: Думаю, они услышат мои месседжи и сделают правильный вывод
Президент Азербайджана: Думаю, они услышат мои месседжи и сделают правильный вывод
10 января 2023 г. 23:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi