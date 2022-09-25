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ISW: Мобилизация вряд ли позволит РФ создать эффективные боевые подразделения на войне

ISW: Мобилизация вряд ли позволит РФ создать эффективные боевые подразделения на войне В РФ частичная мобилизация продолжает поспешно заставлять тысячи россиян поступать на военную службу.
В регионе
25 сентября 2022 г. 07:33
ISW: Мобилизация вряд ли позволит РФ создать эффективные боевые подразделения на войне

В РФ частичная мобилизация продолжает поспешно заставлять тысячи россиян поступать на военную службу.

Как передает Report со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), однако вряд ли таким образом Кремлю удастся создать эффективную боевую силу.

Аналитики отмечают, что часть мобилизованных будет проходить 1-2 месяца обучения. Все остальные могут получить еще меньше времени на подготовку.

В ISW указывают, что среди призванных много тех, кто старше 50 лет и имеет серьезные заболевания.

Кроме этого, специалисты, опираясь на видео из соцсетей, которые были обнародованы 24 сентября, сделали вывод, что мобилизированные получают ржавое стрелковое оружие, непригодное для службы.

Из тех же роликов также понятно, что призванные мужчины обладают низким моральным духом. Более того, они недисциплинированны и неуправляемы.

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