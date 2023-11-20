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ISW: Армения при содействии США согласилась поставлять Украине комплексы "Точка-У"

ISW: Армения при содействии США согласилась поставлять Украине комплексы "Точка-У" Армения, возможно, при содействии США, согласилась предоставить Украине ракетные комплексы "Точка-У".
В регионе
20 ноября 2023 г. 10:10
ISW: Армения при содействии США согласилась поставлять Украине комплексы Точка-У

Армения, возможно, при содействии США, согласилась предоставить Украине ракетные комплексы "Точка-У".

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) со ссылкой на пророссийские источники.

При этом отмечается, что нет никаких доказательств, подтверждающих эту информацию. Также неизвестно сколько комплексов "Точка-У" Армения могла бы передать Украине.

Источники также утверждают, что правительство Армении начало готовиться к выходу из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил журналистам 9 ноября, что Армения не обсуждает юридический процесс выхода из ОДКБ.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ institutu: "Ermənistan ABŞ-nin köməyi ilə Ukraynaya "Toçka-U" raketləri ötürməyə razılıq verib"

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