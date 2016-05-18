В МИД России проходят консультации с помощником госсекретаря США Нуланд

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в МИД России для проведения консультаций.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в российском дипведомстве.

Как сообщалось ранее, на сегодня планировалась встреча Нуланд с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Кроме того, по информации посольства США в Москве, уже состоялись консультации В.Нуланд с помощником президента России Владиславом Сурковым.



