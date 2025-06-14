Иранский постпред при ООН: США причастны к израильским ударам по территории Ирана

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани резко осудил недавние удары Израиля по иранской территории, обвинив США в соучастии.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани резко осудил недавние удары Израиля по иранской территории, обвинив США в соучастии.

Как сообщает Report , выступая на посвященном недавним атакам Израиля на объекты в Иране экстренном заседании Совета Безопасности всемирной организации в Нью-Йорке, дипломат заявил о праве Тегерана на ответные меры.

"Соучастие Соединенных Штатов в этих террористических атаках не вызывает никаких сомнений", - сказал Иравани.

По его словам, "американские официальные лица открыто и безрассудно признали свою роль в преступлениях и умышленно совершенных злодеяниях". "Мы никогда не забудем, что наши граждане погибли от израильских атак с применением американского оружия", – подчеркнул он.

Иравани охарактеризовал действия Израиля как "объявление войны" и "очередное звено в длинной цепи незаконных и агрессивных актов, которые остаются безнаказанными благодаря поддержке покровителей этого режима". Он также сообщил, что в результате последних атак погибли 78 человек, в том числе высокопоставленные военные, и более 320 человек получили ранения – большинство из них женщины и дети.

"В нынешней ситуации поддержка израильского режима означает поддержку военных преступлений, преступлений против человечности, а также преднамеренное нарушение глобального мира и безопасности", – добавил он.

Дипломат особо отметил, что одной из целей ударов стал ядерный объект в Натанзе, находящийся под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Он предупредил о потенциальной радиологической катастрофе, последствия которой могут выйти далеко за пределы Ирана.

В заключение Иравани отметил, что Тегеран оставляет за собой право "дать решительный и соразмерный ответ в выбранное нами время и место в соответствии с международным правом". Он подчеркнул, что это не угроза, а законное право его страны.