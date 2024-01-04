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Иранские СМИ: Взрывы в Кермане устроили террористы-смертники

Иранские СМИ: Взрывы в Кермане устроили террористы-смертники Взрывные устройства около кладбища в Кермане, где похоронен командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) генерал Касем Сулеймани, были приведены в действие террориста
В регионе
4 января 2024 г. 23:37
Иранские СМИ: Взрывы в Кермане устроили террористы-смертники

Взрывные устройства около кладбища в Кермане, где похоронен командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) генерал Касем Сулеймани, были приведены в действие террористами-смертниками.

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По его сведениям, после детального изучения места преступления и записей камер видеонаблюдения "можно с уверенностью утверждать, что первый взрыв был спровоцирован террористом-смертником, а второй, скорее всего, произошел по той же причине".

Источник агентства уточнил, что террористы устроили взрывы на расстоянии 1,5 и 2,7 км от могилы Сулеймани, поскольку не смогли беспрепятственно пройти пункт досмотра у входа на кладбище.

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