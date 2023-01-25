Иран ввел санкции против ЕС и Великобритании

МИД Ирана объявил о введении ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц из стран Евросоюза и Великобритании. В санкционные списки Тегерана попали 30 человек и 4 компании.

МИД Ирана объявил о введении ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц из стран Евросоюза и Великобритании. В санкционные списки Тегерана попали 30 человек и 4 компании.

Как передает Report, об этом сообщил IRNA.

В частности в список попали мэр Парижа Анн Идальго, главный редактор сатирического журнала Charlie Hebdo Жерар Бьяр, генеральный юрисконсульт по Северной Ирландии Виктория Прентис, командующий британской армией Патрик Сандерс и экс-министр обороны Великобритании Лиам Фокс.

"Следующие лица и учреждения запрещены за поддержку терроризма и террористических групп, подстрекающих и поощряющих террористические акты и насилие против иранского народа, вмешивающиеся во внутренние дела Ирана и пропагандирующие насилие и беспорядки в Иране, публикующие ложь и распространяющие ложную информацию об Иране, а также участвующие в эскалации репрессивных санкций против иранского народа, что считается экономическим терроризмом", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что санкции стали ответом на рестрикции в отношении Тегерана, в частности, связанные с массовыми беспорядками, которые начались после демонстраций в защиту прав женщин в республике. Лица, в отношении которых введены ограничительные меры, не смогут попасть на иранскую территорию.

Отметим, что ранее США также расширили санкционный список в отношении Ирана.