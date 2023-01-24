МИД Ирана: В скором времени введем санкции против ЕС и Великобритании

Иранская сторона в ближайшее время введет ответные санкции против Евросоюза и Великобритании.

Иранская сторона в ближайшее время введет ответные санкции против Евросоюза и Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил официальный представитель МИД страны Насер Канаани.

"Действия Евросоюза и Британии являются признаком их умственной неспособности должным образом понять реалии современного Ирана, а также их замешательства в отношении власти в нашей стране. Вскоре Иран объявит список новых санкций против нарушителей прав человека и пропагандистов терроризма в Евросоюзе и Англии", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.

Накануне ЕС опубликовал новый пакет персональных санкций в отношении Ирана, включив в него 18 физлиц и 19 организаций, которые в ЕС считают причастными к подавлению протестов в стране. В список также включен Корпус стражей исламской революции (КСИР) и его региональные подразделения.

Европарламент 18 января одобрил резолюцию, призывающую руководство ЕС включить КСИР в список террористических организаций.