Иран возобновил поставки газа в Турцию

Национальная газовая компания Ирана заявила о возобновлении поставок газа в Турцию.

Национальная газовая компания Ирана заявила о возобновлении поставок газа в Турцию.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Shana .

По его данным, возникшие 19 января технические неполадки, из-за которых было решено приостановить поставки газа на 10 дней, устранены. По версии иранской стороны, произошла утечка газа на турецкой станции.

Отмечается, что 17 января поставки газа из Ирана в Турцию сократились до трети от суточного контрактного объема.

Иран поставляет в Турцию в среднем 10 млрд куб. м газа в год по газопроводу Тенгиз - Анкара. Согласно последним данным, доля иранского газа в энергетическом балансе Турции в 2021 году составила порядка 16%.