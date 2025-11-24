Иран в течение месяца подпишет с РФ документ о создании морского консорциума

Документ о создании российско-иранского консорциума судоходных компаний на Каспийском море будет подписан в течение месяца, соответствующая договоренность достигнута в Махачкале.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС замминистра транспорта и городского развития, глава Организации портов и мореходства Ирана Саид Расули.

"В Махачкале [6-7 ноября] состоялось заседание, в котором участвовали представители Организации портов и мореходства Ирана, Росморречфлота РФ, а также частного бизнеса. Были достигнуты очень хорошие результаты по итогам, в том числе была достигнута договоренность, что в течение месяца подготовим и подпишем документ о морском консорциуме", - рассказал он.

По его словам, документ коснется развития как сотрудничества в сфере морских грузоперевозок, где будет поставлена цель достичь объема 5 млн тонн, так и морского туризма на Каспии.

Ранее глава Росморречфлота Андрей Тарасенко сообщил, что в Махачкале шли переговоры о запуске регулярной контейнерной линии между Махачкалой и иранскими портами. Он уточнил, что сейчас идет проработка деталей, а именно обмен информацией о возможных участниках консорциума с обеих сторон и их полномочиях.