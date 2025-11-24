Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Иран в течение месяца подпишет с РФ документ о создании морского консорциума

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 17:35
    Иран в течение месяца подпишет с РФ документ о создании морского консорциума

    Документ о создании российско-иранского консорциума судоходных компаний на Каспийском море будет подписан в течение месяца, соответствующая договоренность достигнута в Махачкале.

    Как передает Report, об этом сообщил ТАСС замминистра транспорта и городского развития, глава Организации портов и мореходства Ирана Саид Расули.

    "В Махачкале [6-7 ноября] состоялось заседание, в котором участвовали представители Организации портов и мореходства Ирана, Росморречфлота РФ, а также частного бизнеса. Были достигнуты очень хорошие результаты по итогам, в том числе была достигнута договоренность, что в течение месяца подготовим и подпишем документ о морском консорциуме", - рассказал он.

    По его словам, документ коснется развития как сотрудничества в сфере морских грузоперевозок, где будет поставлена цель достичь объема 5 млн тонн, так и морского туризма на Каспии.

    Ранее глава Росморречфлота Андрей Тарасенко сообщил, что в Махачкале шли переговоры о запуске регулярной контейнерной линии между Махачкалой и иранскими портами. Он уточнил, что сейчас идет проработка деталей, а именно обмен информацией о возможных участниках консорциума с обеих сторон и их полномочиях.

    Иран Россия консорциум Каспийское море грузоперевозки

    Последние новости

    18:02

    Азербайджан и Оман подписали Меморандум о сотрудничестве в области юстиции и права

    Внешняя политика
    17:58

    В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за похолодания до 45 градусов

    В регионе
    17:57

    Мозамбик заинтересован в изучении опыта Азербайджана в сфере цифровой трансформации

    ИКТ
    17:56

    Глава МИД Азербайджана проведет встречи в Ватикане и Италии

    Внешняя политика
    17:54

    Азербайджан обсудил с Пакистаном расширение сотрудничества в правовой сфере

    Внешняя политика
    17:50
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадаге

    Внутренняя политика
    17:45
    Фото

    Азербайджан представил свой стенд на Международном базаре в Люксембурге

    Kультурная политика
    17:43

    Президент утвердил меморандум между Азербайджаном и Турцией в сфере статистики

    Внешняя политика
    17:38

    Азербайджан избран членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО на 4-летний срок

    Внешняя политика
    Лента новостей