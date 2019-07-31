Иран в одностороннем порядке ввел безвизовый режим для граждан Китая, а также для жителей Гонконга и Макао.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении посольства КНР в Иране.

"Согласно поступившей от иранской стороны официальной информации, с 16 июля 2019 года владельцы обычных паспортов КНР, специального административного района Гонконг и специального административного района Макао при туристических и бизнес поездках в Иран могут въехать на территорию страны без визы, после каждого въезда на территории Ирана можно находиться не больше 21 дня", – говорится в сообщении китайской дипмиссии.

Посольство сообщает, что в Иране не действуют кредитные карты UnionPay, Visa и Mastercard, а также, что в страну нельзя ввозить алкогольные напитки, свинину и изделия из нее, игральные кости и карты, оружие, боеприпасы, книги и журналы с порнографическим содержанием, книги с критикой ислама и ИРИ.

Также посольство предупреждает, что женщины должны покрывать голову, носить одежду с длинными рукавами, не обтягивающую тело, закрывать ноги, запястья и лодыжки, мужчинам нельзя ходить в шортах и майках. Также отмечается, что не следует жать руку представителю противоположного пола.