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Иран в ходе новый волны ударов по Израилю задействовал более 100 беспилотников

Иран в ходе новый волны ударов по Израилю задействовал более 100 беспилотников Иран в ходе новый волны комбинированных ударов по Израиля задействовал более 100 беспилотников для поражения противоракетных комплексов Израиля в Хайфе и Тель-Авиве.
В регионе
19 июня 2025 г. 19:03
Иран в ходе новый волны ударов по Израилю задействовал более 100 беспилотников

Иран в ходе новой волны комбинированных ударов по Израиля задействовал более 100 беспилотников для поражения противоракетных комплексов Израиля в Хайфе и Тель-Авиве.

Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.

КСИР подчеркивает также, что намерен нарастить ракетные операции против военных целей и военной промышленности Израиля.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".

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