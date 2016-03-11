Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Иран успешно завершил испытания баллистических ракет.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Вооруженные силы Ирана во вторник и среду провели испытательные запуски баллистических ракет в рамках завершающего этапа испытаний ракет собственного производства.

"Испытание баллистических ракет нескольких поколений и разных дальностей из различных точек на территории Ирана для устрашения врагов иранской нации закончились в среду вечером", — говорится в сообщении КСИР на портале Sepahnews.