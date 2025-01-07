Иран удвоил количество военных учений перед президентством Трампа

Иранские военные практически удвоили число ежегодных учений в 2025 году, перед приходом к власти в США президента Дональда Трампа, который поклялся не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Иранские военные практически удвоили число ежегодных учений в 2025 году, перед приходом к власти в США президента Дональда Трампа, который поклялся не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Как передает Report , об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Али Мохаммада Наини.

"В этом году количество учений почти удвоилось по сравнению с прошлым годом в ответ на меняющуюся картину угроз", — сказал генерал изданию.

Он объявил, что двумя днями ранее в шести западных и южных провинциях страны началось около 30 наземных, воздушных и морских учений. Они продлятся до середины марта.

Издание отметило, что эти учения направлены на противодействие "новым угрозам", хотя конкретные детали не были представлены.

Трамп в первый срок проводил жесткую политику в отношении Ирана и теперь может продолжить ее. Тегеран после его победы заявил, что "фронт зла не различается в своей злобности". Трамп даже не исключил, что может начаться война между США и Ираном.