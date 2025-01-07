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Иран удвоил количество военных учений перед президентством Трампа

Иран удвоил количество военных учений перед президентством Трампа Иранские военные практически удвоили число ежегодных учений в 2025 году, перед приходом к власти в США президента Дональда Трампа, который поклялся не допустить получения Ираном ядерного оружия.
В регионе
7 января 2025 г. 00:23
Иран удвоил количество военных учений перед президентством Трампа

Иранские военные практически удвоили число ежегодных учений в 2025 году, перед приходом к власти в США президента Дональда Трампа, который поклялся не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Али Мохаммада Наини.

"В этом году количество учений почти удвоилось по сравнению с прошлым годом в ответ на меняющуюся картину угроз", — сказал генерал изданию.

Он объявил, что двумя днями ранее в шести западных и южных провинциях страны началось около 30 наземных, воздушных и морских учений. Они продлятся до середины марта.

Издание отметило, что эти учения направлены на противодействие "новым угрозам", хотя конкретные детали не были представлены.

Трамп в первый срок проводил жесткую политику в отношении Ирана и теперь может продолжить ее. Тегеран после его победы заявил, что "фронт зла не различается в своей злобности". Трамп даже не исключил, что может начаться война между США и Ираном.

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