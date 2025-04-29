Иран согласился на встречу с "евротройкой" в Риме

Иран принял предложение стран "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция) и согласился на встречу с ее представителями за день до предполагаемого начала непрямых переговоров Ирана с Соединенными Штатами, которые намечены на субботу, 3 мая, в Риме.

Иран принял предложение стран "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция) и согласился на встречу с ее представителями за день до предполагаемого начала непрямых переговоров Ирана с Соединенными Штатами, которые намечены на субботу, 3 мая, в Риме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Baghdad today.

Источник в иранском МИД сообщил, что Франция, Великобритания и Германия попросили организовать встречу с представителями МИД Ирана в преддверии предстоящих непрямых переговоров с американской стороной в Риме. Тегеран одобрил это предложение и оповестил "евротройку", что подобная встреча может состояться в пятницу, 2 мая, за день до предстоящего четвертого раунда консультаций с США.

Он также отметил, что Тегеран и Вашингтон "при посредничестве Омана договорились о проведении четвертого этапа непрямых переговоров по [иранскому] ядерному досье в субботу, 3 мая, в Риме".