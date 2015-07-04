Глава МИД Ирана: Сделка по ядерной программе близка как никогда

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Сделка по иранской ядерной программе близка как никогда. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф в обращении, опубликованном на видеосервисе Youtube.

Министр отметил, что сделка позволит противостоять глобальным вызовам, таким, как экстремизм на Ближнем Востоке.

Госсекретарь США Джон Керри, в свою очередь, признал, что определенный прогресс есть, но впереди еще много работы.

Срок окончания переговоров истек 30 июня, однако был перенесен на 7 июля, чтобы предоставить сторонам больше времени для достижения договоренности.

Так называемая "шестерка" посредников - США, Британия, Франция, Китай, Россия и Германия - хотят гарантий того, что Иран не может разрабатывать ядерное оружие.

Тегеран, который взамен требует отмены международных санкций, настаивает, что его ядерная программа преследует мирные цели.