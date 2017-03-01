Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Иран провел испытания комплекса ПВО собственного производства "Бавар-373", передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Тестирование системы по ее применению по баллистическим ракетам проводится согласно утвержденной программе. Испытания будут продолжаться до передачи комплекса вооруженным силам", - сообщил заместитель министра обороны ИРИ бригадный генерал Амир Хатами.

Зенитно-ракетный комплекс "Бавар-373", который, как утверждают иранские источники, является аналогом российского С-300, впервые был продемонстрирован публике 21 августа прошлого года на выставке иранской оборонной промышленности.