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    Иран провел испытания комплекса ПВО собственного производства

    Зенитно-ракетный комплекс Бавар-373 является аналогом российского С-300

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Иран провел испытания комплекса ПВО собственного производства "Бавар-373", передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Тестирование системы по ее применению по баллистическим ракетам проводится согласно утвержденной программе. Испытания будут продолжаться до передачи комплекса вооруженным силам", - сообщил заместитель министра обороны ИРИ бригадный генерал Амир Хатами.

    Зенитно-ракетный комплекс "Бавар-373", который, как утверждают иранские источники, является аналогом российского С-300, впервые был продемонстрирован публике 21 августа прошлого года на выставке иранской оборонной промышленности. 

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