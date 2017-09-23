Иран провел испытания баллистической ракеты "Хорремшахр" - ВИДЕО

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Иран провел успешные испытания новой баллистической ракеты "Хорремшахр" с дальностью полета 2 тысячи километров, способной нести нескольких боеголовок, сообщает Report со ссылкой на телеканал Press TV.

Видео запуска ракеты опубликовано государственной телерадиокомпанией Голос Исламской республики Иран. О месте и времени проведения испытаний не сообщается.

В пятницу ракету представили публике во время военного парада в Тегеране, на котором присутствовал президент Ирана Хасан Роухани и высокопоставленные представители армии.

Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что ракета стала меньше в размерах и вскоре поступит на вооружение, отмечает телеканал.