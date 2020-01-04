​Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал Совбез осудить убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.

Как передает Report в письме, адресованном генеральному секретарю ООН, а также председателю Совбеза организации, сказано, что Совет Безопасности должен выполнить свои обязанности и "осудить это незаконное преступное деяние, учитывая тяжелые последствия такого военного авантюризма и опасных провокаций со стороны США".

В документе говорится, что Иран в соответствии с международным законодательством оставляет за собой право на принятие необходимых мер в связи с этим "ужасным преступлением" - в частности, на самооборону.